За несколько дней американские школьники купили несколько буклетов с 96 фотография Москвы в 4 в клетках было по 15 фотографий а в остальных по 18 Сколько было буклетов по 18 фотографии

Математика

За несколько дней американские школьники купили несколько буклетов с 96 фотография Москвы в 4 в клетках было по 15 фотографий а в остальных по 18 Сколько было буклетов по 18 фотографии

Автор: Гость