За несколько дней американские школьники купили несколько буклетов с 96 фотография Москвы в 4 в клетках было по 15 фотографий а в остальных по 18 Сколько было буклетов по 18 фотографии

Математика
За несколько дней американские школьники купили несколько буклетов с 96 фотография Москвы в 4 в клетках было по 15 фотографий а в остальных по 18 Сколько было буклетов по 18 фотографии
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Автор: Гость
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Гость:
Приблизительно 5 фотографий, но я не уверенна совсем
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