ИТОГИ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ В НИДЕРЛАНДАХ ДЛЯ ЮЖНЫХ И СЕВЕРНЫХ ПРОВИНЦИЙ».

История
ИТОГИ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ В НИДЕРЛАНДАХ ДЛЯ ЮЖНЫХ И СЕВЕРНЫХ ПРОВИНЦИЙ».
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти провинции стали независимим государством
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