В какой битве участвовали Дмитрий Донской и монголы? Подскажите пожалуйста.
Окружающий мир
В какой битве участвовали Дмитрий Донской и монголы? Подскажите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куликовская битва(1380г.)
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