Подчеркните подлежащее и сказуемое в предложениях и перечислите грамматические ??ризнаки предложений: Не видать конца ночлегу. Даруй мне тишь твоих библиотек,твоих концертов строгие мотивы. Небо низко,месяц красен.
Русский язык
Подчеркните подлежащее и сказуемое в предложениях и перечислите грамматические ??ризнаки предложений: Не видать конца ночлегу. Даруй мне тишь твоих библиотек,твоих концертов строгие мотивы. Небо низко,месяц красен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не видать и конца, и даруй библиотек концертов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Русский язык
Запиши каждое предложение 2 раза так чтобы сначала получилось простое предложени?? с однородными членами а потом сложное поставь запятые правильно ...
Математика
Русский язык