Подчеркните подлежащее и сказуемое в предложениях и перечислите грамматические ??ризнаки предложений: Не видать конца ночлегу. Даруй мне тишь твоих библиотек,твоих концертов строгие мотивы. Небо низко,месяц красен.

Русский язык
Подчеркните подлежащее и сказуемое в предложениях и перечислите грамматические ??ризнаки предложений: Не видать конца ночлегу. Даруй мне тишь твоих библиотек,твоих концертов строгие мотивы. Небо низко,месяц красен.
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Гость:
 не видать и конца, и даруй библиотек концертов 
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