Помогите с этим заданием! очень нужно Даю 20 баллов

Английский язык
Помогите с этим заданием! очень нужно Даю 20 баллов
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