Периметр параллелограмма равен 80 м. Известно, что одна сторона в 3 раз больше другой. Вычисли стороны параллелограмма.

Алгебра

Периметр параллелограмма равен 80 м. Известно, что одна сторона в 3 раз больше другой. Вычисли стороны параллелограмма.

Автор: Гость