Периметр параллелограмма равен 80 м. Известно, что одна сторона в 3 раз больше другой. Вычисли стороны параллелограмма.
Алгебра
Периметр параллелограмма равен 80 м. Известно, что одна сторона в 3 раз больше другой. Вычисли стороны параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Противолежащие стороны пар-ма пор=парно параллельны 1 сторона -х 2 стороны - 3х 2(х+3х)=80 х=10м 2 сторона - 30 м
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