Сосотавить преложения со словами Мағжан, көз,дом,Дәулет,көк,жер,бала,жету,аула,қызыл,күт,Жақыпбек
Қазақ тiлi
Сосотавить преложения со словами Мағжан, көз,дом,Дәулет,көк,жер,бала,жету,аула,қызыл,күт,Жақыпбек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даулет өте жақсы бала. Жақыпбек аулада оинады. Вампирдын көзі қызыл. Жерде көк шоп. Балаға уиге жету керек. Дәулетті ата-аналар уәде күтіп тур.
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