1 Назовите самый типичный металл и неметалл по таблице менделеева 2 Почему инертные газы стали называть благородными металлами?

Гость: Гость:

1) Самый металлический металл - Fr (франций) (полюс металлических свойств - левый нижний угол таблицы Менделеева) Самый неметаллический неметалл - F (фтор) (полюс неметаллических свойств - правый верхний угол таблицы Менделеева) 2) Инертные газы переименовали в благородные, т.к. были получены их соединения - с трудом, но получены. После этого название инертные, означающее, что они не вступают ни в какие реакции, стало неоправданным. Их переименовали в благородные по аналогии с благородными металлами, которые обладают очень высокой химической стойкостью, но все же способны образовывать соединения.