Вычислите первую космическую скорость на Луне, если радиус Луны равен 1738 километров, ускорение свободного падения на поверхности Луны в 6 раз меньше, чем на Земле

Физика

Вычислите первую космическую скорость на Луне, если радиус Луны равен 1738 километров, ускорение свободного падения на поверхности Луны в 6 раз меньше, чем на Земле

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