Вычислите первую космическую скорость на Луне, если радиус Луны равен 1738 километров, ускорение свободного падения на поверхности Луны в 6 раз меньше, чем на Земле
Физика
Вычислите первую космическую скорость на Луне, если радиус Луны равен 1738 километров, ускорение свободного падения на поверхности Луны в 6 раз меньше, чем на Земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первую космическую скорость можно определить через ускорение свободного падения. Поскольку g= GM/R^2, то v = SQR(g*R) g Земли равна 9,807 м/с^2. g Луны = 9,807/6 = 1,634 м/с^2 v= SQR(1,634*1738*1000) = SQR(2839892)= 1685 м/с или 1,685 км/с
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