Посоветуйте. как определить ударные в словах. спишите. обизначьте в словах . пожел??ел листок -осенняя весточка.

Русский язык
Посоветуйте. как определить ударные в словах. спишите. обизначьте в словах . пожел??ел листок -осенняя весточка.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПожелтЕл листОк-осЕнняя вЕсточка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
НУЖНО РЕШИТЬ ЭТО В ПРОГРАММЕ ПАСКАЛЬ Автомобиль, движущийся со скоростью 20 м/c, увидел красный свет светофора, нажал на тормоз. Скорость уменьша...
Ответить
Английский язык
Как перовится слова write
Ответить
Русский язык
Help me please!! пжжжжжжжжжжжж
Ответить
Математика
Сколько будет косинус в квадрате умножимь на 3
Ответить
Другие предметы
Привет. проблемы с технологией. Кто может дать КРАТКИЙ рецепт приготовления пожарских котлет
Ответить