Посоветуйте. как определить ударные в словах. спишите. обизначьте в словах . пожел??ел листок -осенняя весточка.
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Посоветуйте. как определить ударные в словах. спишите. обизначьте в словах . пожел??ел листок -осенняя весточка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПожелтЕл листОк-осЕнняя вЕсточка.
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