Привет. проблемы с технологией. Кто может дать КРАТКИЙ рецепт приготовления пожарских котлет

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Куриное мясо800 гЖирные сливки от 20%1 стаканМякиш белого хлеба150 гКорки белого хлеба200 гРепчатый лук400 гСливочное масло для начинки150 гСливочное масло для жарки50 гОливковое масло для жарки1 ст. л.Соль, перецпо вкусу Способ приготовления Сливочное масло нарезаем ножом мелкими кубиками, примерно по полсантиметра, и убираем в морозилку. На сливочном масле до мягкости и прозрачности обжариваем мелко нарубленный лук. Полностью остывший лук добавляется в рубленый фарш. Мякиш белого хлеба вымачивается в жирных сливках и в неотжатом виде добавляется к фаршу и луку. Получившаяся масса для котлет месится руками до нужной консистенции. В пластичный фарш кладется замороженное масло и масса быстро размешивается. Масло не должно растаять. Котлетная масса убирается в холодильник на 30 минут. После этого она станет еще пластичнее, из-за того что жир застынет. Панировка высыпается на плоское блюдо, рядом ставится форма с горячей водой, куда вы будете обмакивать руки перед лепкой каждой котлеты. Берите фарша для котлеты столько, сколько умещает ваша ладонь, без горки и формируйте овальные котлетки. Котлетку обваливайте в панировке, которая прилипнет за счет выделяющейся из фарша влаги. Выкладывайте котлеты на разделочную доску или блюдо. Важно делать все быстро, чтобы котлетная масса не нагрелась. Обжаривают котлеты на смеси оставшегося от обжаривания лука сливочного масла и оливкового масла. Их подрумянивают с каждой стороны по несколько минут. Затем доводят котлеты до полной готовности в духовке, на противне, застеленном фольгой или пекарской бумагой, при 180 градусах. Проверяют готовность деревянной палочкой.