Вырази : 1)в квадратных метрах : 5 км в квадрате ,48 км в квадрате , 4 км в квадрате , 120 м в квадрате . 2) в квадратных миллиметрах : 8 см в квадрате ,15 см в квадрате ,23 см в квадрате, 20мм в квадрате.

Математика
Вырази : 1)в квадратных метрах : 5 км в квадрате ,48 км в квадрате , 4 км в квадрате , 120 м в квадрате . 2) в квадратных миллиметрах : 8 см в квадрате ,15 см в квадрате ,23 см в квадрате, 20мм в квадрате.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5км^2 = 5000000м^2 48 км^2 = 48000000м^2 4 км^2 = 4000000м^2 120 м^2 = 120м^2 2) 8 см^2 = 800мм^2 15 см^2 = 1500мм^2 23 см^2 = 2300мм^2 20 мм^2 = 20мм^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1. В ряду химических элементов B -> C->N окислительные свойства: а) усиливаются б) не изменяются в) уменьшаются 2. Электронная форму...
Ответить
Английский язык
Read the text below and circle any words you do not understand. Then, in groups, discuss the unknown words and use dictionaries to find their meani...
Ответить
Обществознание
Черты сходства и отличия индустриального и постиндустриального обществ
Ответить
Русский язык
Составь рассказ на любую тему употребив фразеологизмы
Ответить
Математика
Под картофель в хозяйстве занята в 5 раз большая площадь, чем под морковь, а всего под картофель и морковь занято 27 га. Какая площадь занята под ...
Ответить