Вырази : 1)в квадратных метрах : 5 км в квадрате ,48 км в квадрате , 4 км в квадрате , 120 м в квадрате . 2) в квадратных миллиметрах : 8 см в квадрате ,15 см в квадрате ,23 см в квадрате, 20мм в квадрате.

Математика

Вырази : 1)в квадратных метрах : 5 км в квадрате ,48 км в квадрате , 4 км в квадрате , 120 м в квадрате . 2) в квадратных миллиметрах : 8 см в квадрате ,15 см в квадрате ,23 см в квадрате, 20мм в квадрате.

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