Составь рассказ на любую тему употребив фразеологизмы

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Анюта бежала домой сломя голову, находясь на седьмом небе от счастья, ведь завтра в школе должен состояться новогодний бал-маскарад, которого она так долго ждала с замиранием сердца. Дома её ждала мама, она всю ночь не покладая рук и не сомкнув глаз готовила праздничный костюм для дочери, но, несмотря на это, работы ещё хватало.Анюта не знала, какой костюм на этот раз сошьёт любимая мамочка, и ломала голову над этим вопросом. В прошлом году на новогоднем празднике она была в костюме Мальвины, за который получила первое место. Поэтому сейчас ей никак не хотелось ударить в грязь лицом и снова быть на высоте.