Определить среднюю квадратичную скорость молекул кислорода при температуре 20°с. При какой температуре эта скорость будет равна 500м/с.

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Средняя квадратичная равна корень квадратный из выражения 3RT/M, где R газовая постоянная (8.31) Т температура в кельвинах (293 К) М молярная масса (0,032 кг/моль) из этой формулы можно найти температуру и для второго случая, когда известна скорость