ABCDE=264cm CD=34cm что на 18 см м.чем AB-? BC НА b cm б.чем AB Найти длину DE составте буквенное выражение упрастите и вычислите его при b=24
Математика
ABCDE=264cm CD=34cm что на 18 см м.чем AB-? BC НА b cm б.чем AB Найти длину DE составте буквенное выражение упрастите и вычислите его при b=24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так надо смотреть, как такие задачи в классе решаются. По идее CD = 34 AB = 34+18 = 52 BC = 34+18+a = 52 + a DE = 264 - (34+18 + 34 + 18 + a + 34) DE = 264 - (138 + a) = 126 - a при а=24 DE = 102
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