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Странно в которой началась реформация
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Странно в которой началась реформация
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Германии.После выступления Мартина Лютера
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