Помогите решить уравнения пожалуйста 7x+9=100 26x-0,8=7 1/2x-1/3=1/6 17,5x-0,5=34,5
Математика
Помогите решить уравнения пожалуйста 7x+9=100 26x-0,8=7 1/2x-1/3=1/6 17,5x-0,5=34,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х + 9 = 100 7х = 100 - 9 7х = 91 х = 91 / 7 х = 13 26х - 0,8 = 7 26х = 7 + 0,8 26х = 7,8 х = 7,8 / 26 х = 0,3 1/2 х - 1/3 = 1/6 1/2х = 1/6 + 1/3 1/2х = 3/6 х = 3/6 / 1,2 х = 1 17,5х - 0,5 = 34,5 17,5х = 34,5 + 0,5 17,5х = 35 х = 35/17,5 х = 2
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