Помогите решить уравнения пожалуйста 7x+9=100 26x-0,8=7 1/2x-1/3=1/6 17,5x-0,5=34,5

Математика
Помогите решить уравнения пожалуйста 7x+9=100 26x-0,8=7 1/2x-1/3=1/6 17,5x-0,5=34,5
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х + 9 = 100       7х = 100 - 9       7х = 91     х = 91 / 7         х = 13 26х - 0,8 = 7       26х = 7 + 0,8      26х = 7,8      х = 7,8 / 26     х = 0,3 1/2 х - 1/3 = 1/6    1/2х = 1/6 + 1/3       1/2х = 3/6     х = 3/6  / 1,2     х = 1 17,5х - 0,5 = 34,5     17,5х = 34,5 + 0,5      17,5х = 35     х = 35/17,5    х = 2
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