Выполните умножение: 1)-11a²b*0,3а²b² 2)-0,6m²n*(-10mn²) помогите пожалуйста!!!
Алгебра
Выполните умножение: 1)-11a²b*0,3а²b² 2)-0,6m²n*(-10mn²) помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-3,3а(4)b(3) 2)6m(3)n(3)
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