Нужно описать предложения (вид, распространено или нет, чем осложнено) 1. Ветер разлетелся и липа вздохнула, и как будто выдохнула из себя миллион золотых листиков 2. Ветер ещё разлетелся, рванул со всей силой и тогда слете...
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Нужно описать предложения (вид, распространено или нет, чем осложнено) 1. Ветер разлетелся и липа вздохнула, и как будто выдохнула из себя миллион золотых листиков 2. Ветер ещё разлетелся, рванул со всей силой и тогда слетели все листья и остались на старой липе только редкие золотые монетки 3. Так поиграл ветер с липой, подобрался к туче, дунул, и брызнула туча и вся разошлась дождём 4. Другую тучу ветер нагнал, и вот из - под этой тучи вырвались яркие лучи, и мокрые леса и поля засверкали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Простое,распространённое,осложнено однородными сказуемыми 2)сложное,распространённое,осложнено однородными сказуемыми 3)сложное,распространённое,осложнено однородными сказуемыми 4)сложное,распространённое,осложнено однородными подлежащими
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