Дима на дорогу в школу тратит 6 минут. сколько он потратит если пойдёт вдвоём с дру??ом?

Математика

Дима на дорогу в школу тратит 6 минут. сколько он потратит если пойдёт вдвоём с дру??ом?

Автор: Гость