Дима на дорогу в школу тратит 6 минут. сколько он потратит если пойдёт вдвоём с дру??ом?

Математика
Дима на дорогу в школу тратит 6 минут. сколько он потратит если пойдёт вдвоём с дру??ом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столько же потомучто они двое идут по одной дороге вроде
Не нашли ответ?
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