Дима на дорогу в школу тратит 6 минут. сколько он потратит если пойдёт вдвоём с дру??ом?
Математика
Дима на дорогу в школу тратит 6 минут. сколько он потратит если пойдёт вдвоём с дру??ом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столько же потомучто они двое идут по одной дороге вроде
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