Сходства и различия Германии и Польши

Гость: Гость:

Различия: язык, гос. строй, правовая семья (или система) , столицы, местонахождение, климат. сходства: то же при более близком рассмотрении. англ. и нем. - языки довольно разные, но относятся к одной группе - германской. англ. и франц. схожи в написании, но относятся к разным группам, франц. к романской группе языков. германия и франция - это страны германской правовой системы, англия - англосаксонской правовой системы. германия и франция - на континенте, англия - остров. германия и франция - республики, англия - конституционная монархия. у германии и франции - одна валюта - евро, в англии по прежнему - фунт