Сходства и различия Германии и Польши
География
Сходства и различия Германии и Польши
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Различия: язык, гос. строй, правовая семья (или система) , столицы, местонахождение, климат. сходства: то же при более близком рассмотрении. англ. и нем. - языки довольно разные, но относятся к одной группе - германской. англ. и франц. схожи в написании, но относятся к разным группам, франц. к романской группе языков. германия и франция - это страны германской правовой системы, англия - англосаксонской правовой системы. германия и франция - на континенте, англия - остров. германия и франция - республики, англия - конституционная монархия. у германии и франции - одна валюта - евро, в англии по прежнему - фунт
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