СРОЧНО!!!!!! пж 1. В магазине на полке лежат 64 катушек ниток разного цвета. Сколько информации несет сообщение, что купили 1 катушку ниток (3 катушки). 2. Сколько бит составляет сообщение, содержащее 1/32 Кбайтов? 3. Сколько...

Информатика
СРОЧНО!!!!!! пж 1. В магазине на полке лежат 64 катушек ниток разного цвета. Сколько информации несет сообщение, что купили 1 катушку ниток (3 катушки). 2. Сколько бит составляет сообщение, содержащее 1/32 Кбайтов? 3. Сколько Мегабайт составляет сообщение, содержащее 2097152 битов? 4. Сообщение занимает 5 страниц по 35 строк. В каждой строке по 60 символов. Сколько символов в алфавите, если все сообщение содержит 5250 байтов? 5. Для записи сообщения использовали 256 символьный алфавит. Каждая страница содержит 20 строк. Все сообщение содержит 1800 байтов информации и занимает 2 страницы. Сколько символов в строке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1 катушка - 6 бит информации. 3 катушки - 18 бит информации. 2. 256 бит. 3. 0.25 мегабайта. 4. 16 символов. 5. 45 символов.
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