Вклад путешественника Джеймса Кука в науку кратко!!!
География
Вклад путешественника Джеймса Кука в науку кратко!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возглавлял три экспедиции по исследованию Мирового океана, все были кругосветными. Во время этих экспедиций совершил ряд географических открытий. Обследовал и нанёс на карту малоизвестные и редко посещаемые до него части Ньюфаундленда и восточного побережья Канады, Австралии, Новой Зеландии, западного побережья Северной Америки, Тихого, Индийского иАтлантического океанов. Благодаря тому вниманию, которое Кук уделялкартографии, многие из составленных имкарт по своей точности и аккуратности не имели аналогов на протяжении многих десятилетий и служили мореплавателям вплоть до второй половины XIX века.
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