Догодайся ,какие буквы исчезли.впиши их. С д - с ды Г ры - г ра

Русский язык
Догодайся ,какие буквы исчезли.впиши их. С д - с ды Г ры - г ра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сад - сады; горы-гора
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