От автобусной станции отошел автобус со скоростью 40 километров в час через час лт этой же станции в противоположном направлении вышел другой автобус , скорость которого 60 км в час .какое расстояние будет между ними через 3 ча...

Математика

От автобусной станции отошел автобус со скоростью 40 километров в час через час лт этой же станции в противоположном направлении вышел другой автобус , скорость которого 60 км в час .какое расстояние будет между ними через 3 часа после выхода первого автобуса

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