От автобусной станции отошел автобус со скоростью 40 километров в час через час лт этой же станции в противоположном направлении вышел другой автобус , скорость которого 60 км в час .какое расстояние будет между ними через 3 ча...
Математика
От автобусной станции отошел автобус со скоростью 40 километров в час через час лт этой же станции в противоположном направлении вышел другой автобус , скорость которого 60 км в час .какое расстояние будет между ними через 3 часа после выхода первого автобуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант 1. 1) Первый за час пройдет 40 * 1 = 40 км.- до выхода второго. 2) (40+60)*2 = 200 км - едут вместе. 3) 40 + 200 = 240 км - весь путь - ОТВЕТ Вариант 2. Второй авто едет 3 - 1 = 2 час - время второго. 40*3 + 60*2 = 120 + 180 = 240 км - ОТВЕТ
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