Переставь буквы в слове так, чтобы получилось новое слово. если- икра- уклон-
Русский язык
Переставь буквы в слове так, чтобы получилось новое слово. если- икра- уклон-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если = сели, икра = раки, уклон = клоун.
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