От шнура длиной 28 метров отрезали кусок длиной 7 м. Во сколько раз остающаяся часть шнура больше отрезанной?

Математика

От шнура длиной 28 метров отрезали кусок длиной 7 м. Во сколько раз остающаяся часть шнура больше отрезанной?

Автор: Гость