В первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 40 км\ч , а второю 60 км\ч. Най??и среднею скорость движения на всем пути.
Физика
В первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 40 км\ч , а второю 60 км\ч. Най??и среднею скорость движения на всем пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(40км/ч+60км/ч) : 2 = 50 км/ч - средняя скорость.
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