В первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 40 км\ч , а второю 60 км\ч. Най??и среднею скорость движения на всем пути.

Физика

В первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 40 км\ч , а второю 60 км\ч. Най??и среднею скорость движения на всем пути.

Автор: Гость