Помогите пожалуйста слово объято звукобуквенный разбор

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Помогите пожалуйста слово объято звукобуквенный разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Объ- я- то. 3 слога, второй ударн.  о -[ а ]- гласный, уд.  б -[ б] - согл., звон., парн., тв. парн  ъ --  я -[ й`] - согл., звон., непарн., мяг., непарн.     - [а] - глас., ударн.  т - [т ]- согл., тв., парн., глух., парн.  о - [а] - глас., безуд. -----6 б., 6 зв.
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