Помогите пожалуйста слово объято звукобуквенный разбор

Гость: Гость:

Объ- я- то. 3 слога, второй ударн. о -[ а ]- гласный, уд. б -[ б] - согл., звон., парн., тв. парн ъ -- я -[ й`] - согл., звон., непарн., мяг., непарн. - [а] - глас., ударн. т - [т ]- согл., тв., парн., глух., парн. о - [а] - глас., безуд. -----6 б., 6 зв.