200 летний период в истории русской православной церкви 1917-1918 гг принято называть 1)Императорским 2)Коллегиальным 3)Партриаршим 4)Синодальным

Гость: Гость:

первый с конца XVII века Поместный собор Правосла́вной Росси́йской Це́ркви, открывшийся 15 (28) августа 1917 год в Успенском соборе Московского Кремля. Важнейшим его решением было восстановление 28 октября 1917 года Патриаршества в Российской церкви, положившее конец синодальному периоду в истории Русской Церкви.