Можно ли в квадрате 4 на 4 клетки поставить 10 плюсов так чтобы в каждой строке было ??ётное число плюсов и в каждом столбце

Математика

Можно ли в квадрате 4 на 4 клетки поставить 10 плюсов так чтобы в каждой строке было ??ётное число плюсов и в каждом столбце

Автор: Гость