Напишите пожалуйста мини сочинение на вопрос 1. Что в мире привлекательнее - грубая сила или собственное достоинство? Дубровский и Троекуров 2. Владимир Дубровский - благородный разбойник или жертва? На выбор ответьте пожал...

Литература

Напишите пожалуйста мини сочинение на вопрос 1. Что в мире привлекательнее - грубая сила или собственное достоинство? Дубровский и Троекуров 2. Владимир Дубровский - благородный разбойник или жертва? На выбор ответьте пожалуйста, очень надо!!

Автор: Гость