Напишите пожалуйста мини сочинение на вопрос 1. Что в мире привлекательнее - грубая сила или собственное достоинство? Дубровский и Троекуров 2. Владимир Дубровский - благородный разбойник или жертва? На выбор ответьте пожал...
Литература
Напишите пожалуйста мини сочинение на вопрос 1. Что в мире привлекательнее - грубая сила или собственное достоинство? Дубровский и Троекуров 2. Владимир Дубровский - благородный разбойник или жертва? На выбор ответьте пожалуйста, очень надо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)собственное достоинство; 2)мне кажется,благородный разбойник
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