Постройте ромб по острому углу и отрезку, длина которого равна расстоянию между п??ямыми, содержащими противоположные стороны ромба.
Геометрия
Постройте ромб по острому углу и отрезку, длина которого равна расстоянию между п??ямыми, содержащими противоположные стороны ромба.
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Гость:
Ладно секунду решу и сфотографирую
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