Постройте ромб по острому углу и отрезку, длина которого равна расстоянию между п??ямыми, содержащими противоположные стороны ромба.

Геометрия

Постройте ромб по острому углу и отрезку, длина которого равна расстоянию между п??ямыми, содержащими противоположные стороны ромба.

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