1. В чемпроявилось начало разложенияфеодально-крепостнической системы? 2. С какой ??елью было создано Вольноеэкономическое общество? Выполнило ли оно поставленные задачи? 3. Чем можно объяснить успехи развития сельского хозяйст...
История
1. В чемпроявилось начало разложенияфеодально-крепостнической системы? 2. С какой ??елью было создано Вольноеэкономическое общество? Выполнило ли оно поставленные задачи? 3. Чем можно объяснить успехи развития сельского хозяйства в условияхразложения феодально-крепостнической системы? 4. Как вы можете объяснить успехи мануфактурного производства? 5. Какие новые черты в торговле появились во второй половине XVIII века?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главной причиной разложения феодально-крепостнической системы явились изменения, произошедшие в народном хозяйстве России, основой которого было земледелие, экстенсивная аграрная экономика. 1.С ростом численности и плотности населения выявились недостатки экстенсивного земледелия. Длительная эксплуатация человеком природной среды приводит постепенно к её истощению. В Европе кризис феодальной системы наступил раньше в результате ограниченности земельных площадей и вы-сокой плотности населения. 2. .До 1917 года Имело целью изучение положения русского земледелия и условий хозяйственной жизни страны и распространение полезных для сельского хозяйства сведений. Вольное экономическое общество состояло из трёх отделений: сельскохозяйственного; сельскохозяйственных технических производств и земледельческой механики; политической экономии и сельскохозяйственной статистики. Во главе стоял выборный президент. 3. Никаких успехов особенно -то и не было... . В пореформенной деревне появились даже и не бедные, а совсем разорившиеся дворы. Обычно это происходило вследствие дурных качеств домохозяев (лени, пьянства, бесхозяйственности и пр.) . Но их дети, как бы трудолюбивы и рачительны они ни были, имели уже мало шансов поправить свое хозяйство. Расслоение крестьянства стало принимать необратимый характер. Но между середняками и беднотой не было четкой грани. Эти две социальные группы, тесно взаимосвязанные, составляли основную массу крестьянского населения.
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