Стишок со словом друг 2, 4 СТРОКИ
Русский язык
Стишок со словом друг 2, 4 СТРОКИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День встречи нашей вспоминаю В душе сердечко замирает Почему не встретиться нам снова Чтоб пригубить вина шального Чтоб разыгралась в жилах кровь Ведь дружба крепче, чем любовь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Закончите уравнения химических реакций и расставьте коэффициенты K2 S+CuCI2 ->KCI+? Na2 O+H3 PO4 ->Na3 PO4 +? Fe S+HCI->?+?
Математика
Решите пожалуйста. (а-2в)² -4в²\а\ Сначала упростить потом решить полученное выражение при а=0,3 и в= -0,35
Информатика
Русский язык
Болотные птицы первыми тронулись в путь. Подчеркнуть главные члены предложения и указать их части речи.