Помогите пожалуйста ♡ 3 задание . 1 вариант ♡

Математика
Помогите пожалуйста ♡ 3 задание . 1 вариант ♡
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 а) ab²/c в 4*с²/ab=ab/c²; б) 36-b²/35ab*45b²/b²-12b+36=-(b-6)(b+6)/35ab*45b²/(b-6)²=-b-6*45b²/35ab=-b-270b²-35ab=-b(1+270b)/35ab=-(1+270b)/35a; в)(x+y)²/x²-xy*xy-y²=(x+y)²*y(x-y)/x(x-y)*5(x+y)=xy+y²/5x=y(1+y)/5.   №2 на фото. №3 на фото. №4 не знаю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
X + 2x+1/5 - x-2/3 > 13x-1/15 Помогите, пожалуйста! Заранее спасибо.
Ответить
Русский язык
Найдите в каждом ряду слов одно лишнее и объясните свой выбор: 1)дрожать,визжать,угрожать,дребезжать 2)великанша,копуша,вахтерша,мамаша
Ответить
Математика
Чему равен объём куба с ребром 3/20 дм
Ответить
Химия
Помогите умоляю люди добрые составить решить уравнения даю все баллы которые ест??
Ответить
Алгебра
Составьте дробь с переменной у которая имеет смысл при всех значениях переменной кроме у = 0 и у= -4
Ответить