Помогите пожалуйста ♡ 3 задание . 1 вариант ♡

Гость: Гость:

№1 а) ab²/c в 4*с²/ab=ab/c²; б) 36-b²/35ab*45b²/b²-12b+36=-(b-6)(b+6)/35ab*45b²/(b-6)²=-b-6*45b²/35ab=-b-270b²-35ab=-b(1+270b)/35ab=-(1+270b)/35a; в)(x+y)²/x²-xy*xy-y²=(x+y)²*y(x-y)/x(x-y)*5(x+y)=xy+y²/5x=y(1+y)/5. №2 на фото. №3 на фото. №4 не знаю.