Найдите в каждом ряду слов одно лишнее и объясните свой выбор: 1)дрожать,визжать,угрожать,дребезжать 2)великанша,копуша,вахтерша,мамаша
Русский язык
Найдите в каждом ряду слов одно лишнее и объясните свой выбор: 1)дрожать,визжать,угрожать,дребезжать 2)великанша,копуша,вахтерша,мамаша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Дрожать, потому что у остальных меняется согласная в корне 2) Капуша, потому что это слово можно применять для обозначения и мужского и женского рода
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