Найдите в каждом ряду слов одно лишнее и объясните свой выбор: 1)дрожать,визжать,угрожать,дребезжать 2)великанша,копуша,вахтерша,мамаша

Русский язык
Найдите в каждом ряду слов одно лишнее и объясните свой выбор: 1)дрожать,визжать,угрожать,дребезжать 2)великанша,копуша,вахтерша,мамаша
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Дрожать, потому что у остальных меняется согласная в корне 2) Капуша, потому что это слово можно применять для обозначения и мужского и женского рода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чему равен объём куба с ребром 3/20 дм
Ответить
Химия
Помогите умоляю люди добрые составить решить уравнения даю все баллы которые ест??
Ответить
Алгебра
Составьте дробь с переменной у которая имеет смысл при всех значениях переменной кроме у = 0 и у= -4
Ответить
Математика
используя свойство вычитания упростите выражение
Ответить
История
Доклад на тему как защищать окружающую природу
Ответить