Доклад на тему как защищать окружающую природу

История
Доклад на тему как защищать окружающую природу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природу надо сохранять Но не каждый делает это! Природа-это то , что нас окружает и конечно без неё мы бы сейчас не жили , без неё мы бы не дышали , без неё Земля была бы не Земля! Что бы сохранить природу надо конечно не мусорить, не харакать Конечно же каждому не скажешь , что нельзя мусорить , поэтому природу уже мало шансов , что мы её сохраним , но возможно если не каждый человек будет портить природу , то Земля останется Землёй! Уважайте природу ведь без неё нас не было , бы на свете!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 104 плз срочно
Ответить
Русский язык
СОСТАВТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ на ветке яблони
Ответить
Алгебра
Номер 140 помогите прошу! Я ничего не понимаю (
Ответить
Литература
Сообщения о А. П. Чехов
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста! Срочно. 7 класс.
Ответить