Доклад на тему как защищать окружающую природу

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Природу надо сохранять Но не каждый делает это! Природа-это то , что нас окружает и конечно без неё мы бы сейчас не жили , без неё мы бы не дышали , без неё Земля была бы не Земля! Что бы сохранить природу надо конечно не мусорить, не харакать Конечно же каждому не скажешь , что нельзя мусорить , поэтому природу уже мало шансов , что мы её сохраним , но возможно если не каждый человек будет портить природу , то Земля останется Землёй! Уважайте природу ведь без неё нас не было , бы на свете!