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Номер 104 плз срочно
Математика
Номер 104 плз срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под буквой б сложнее, чем а, потому что там разное время выхода поездов со станции.
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