Помогите умоляю люди добрые составить решить уравнения даю все баллы которые ест??

Гость: Гость:

Из первого столбика с углекислым газом(СО2) вступят: MgO+CO2=MgCO3 ; ZnO+CO2=MgCO3 ; 2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O или NaOH+CO2(изб.)=NaHCO3. Второй столбец: NaCl+KOH=KCl+NaOH, 2KOH+H2SO4(разб.)=K2SO4+2H2O, Zn+2KOH(тв.)[сплавление]=K2ZnO2+H2, ZnO+KOH(тв.)[сплавление]=K2ZnO2+H2O, SO2+2KOH(конц.)=K2SO3+H2O. Третья колонка: ZnO+SO3=ZnSO4,3ZnO+P2O5=Zn3(PO4)2,CaO(тв.)+ZnO(тв.)[сплавление]=CaZnO2, Ba(OH)2(тв.)+ZnO[сплавление]=BaZnO2+H2O,CaCO3+ZnO[сплавление]=CaZnO2+CO2.