X + 2x+1/5 - x-2/3 gt; 13x-1/15 Помогите, пожалуйста! Заранее спасибо.
Математика
X + 2x+1/5 - x-2/3 gt; 13x-1/15 Помогите, пожалуйста! Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можешь написать задание более конкретно? Непонятно что на что надо делить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите в каждом ряду слов одно лишнее и объясните свой выбор: 1)дрожать,визжать,угрожать,дребезжать 2)великанша,копуша,вахтерша,мамаша
Математика
Алгебра
Составьте дробь с переменной у которая имеет смысл при всех значениях переменной кроме у = 0 и у= -4