Закончите уравнения химических реакций и расставьте коэффициенты K2 S+CuCI2 -gt;KCI+? Na2 O+H3 PO4 -gt;Na3 PO4 +? Fe S+HCI-gt;?+?
Химия
Закончите уравнения химических реакций и расставьте коэффициенты K2 S+CuCI2 -gt;KCI+? Na2 O+H3 PO4 -gt;Na3 PO4 +? Fe S+HCI-gt;?+?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K₂S + CuCI₂ = 2KCI + СuS↓ 3Na₂O + 2H₃PO₄ = 2Na₃PO₄ + 3H₂O FeS + 2HCI = FeCI ₂ + H ₂S↑
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