Закончите уравнения химических реакций и расставьте коэффициенты K2 S+CuCI2 -gt;KCI+? Na2 O+H3 PO4 -gt;Na3 PO4 +? Fe S+HCI-gt;?+?

Химия
Закончите уравнения химических реакций и расставьте коэффициенты K2 S+CuCI2 -gt;KCI+? Na2 O+H3 PO4 -gt;Na3 PO4 +? Fe S+HCI-gt;?+?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K₂S + CuCI₂ = 2KCI + СuS↓ 3Na₂O + 2H₃PO₄ = 2Na₃PO₄ + 3H₂O FeS + 2HCI = FeCI ₂ + H ₂S↑
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуйста. (а-2в)² -4в²\а\ Сначала упростить потом решить полученное выражение при а=0,3 и в= -0,35
Ответить
Информатика
Самая мелкая единица измерения информации
Ответить
Русский язык
Болотные птицы первыми тронулись в путь. Подчеркнуть главные члены предложения и указать их части речи.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста ♡ 3 задание . 1 вариант ♡
Ответить
Математика
X + 2x+1/5 - x-2/3 > 13x-1/15 Помогите, пожалуйста! Заранее спасибо.
Ответить