Один угол параллелограмма в 5 раз(-а) больше второго. Вычисли углы параллелограмм??.
Алгебра
Один угол параллелограмма в 5 раз(-а) больше второго. Вычисли углы параллелограмм??.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сума углов которые лежат на одной прямой = 180º. А=С= Х. В=Д= 5Х. Х + 5Х = 180º 6Х = 180º Х = 30º А=С = 30º 5 * 30 = 150º В=Д = 150º
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