География Понятия 1)Специализация-это... 2)Кооперация-это... 3)почему специализа??ия и кооперация характерны для машиностроительного комплекса? 4)Трудоёмкость-это....и привести примеры 5)Наукоёмкость-это....примеры 6)Мет...

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1) Специализация — это углублённое изучение относительно узкого поля деятельности, в рамках специальности, обеспечивающее необходимый уровень компетенции специалиста, предназначенной для выполнения некоторой работы. 2) Кооперация — форма организации труда, при которой определённое количество людей (предпринимателей, хозяйственников) или предприятий совместно участвует, либо в одном и том же их общем трудовом, производственном процессе, или же в различных, но связанных между собой процессах труда/производства. 4) Трудоемкость — затраты живого труда на производство единицы продукции или единицы работ. Нормативная трудоемкость измеряется в нормо часах. Фактическая трудоемкость продукции исчисляется делением затраченного рабочего времени на общий объем продукции в… … Финансовый словарь. К примеру, формула трудоемкости может показать, какой объем продукции способен создать за определенный временной интервал один рабочий. 5) примеры : авиастроение, ракетно-космическая промышленность, роботостроение. Определение: Наукоемкость — уровень затрат на научные исследования и разработки в общих затратах на производство той или иной продукции. 7) Конверсия в интернет-маркетинге — это отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нём какие-либо целевые действия (скрытые или прямые указания рекламодателей, продавцов, создателей контента — покупку, регистрацию, подписку, посещение определённой страницы сайта, переход по рекламной ссылке), к общему числу посетителей сайта, выраженное в процентах. Например: у вас имеется интернет-магазин по продаже какой-либо продукции.