Доклад твоя любимая группа и песня любимый композитор всё в одном написать по муз??ке. помогите пожалуйста

Музыка

Доклад твоя любимая группа и песня любимый композитор всё в одном написать по муз??ке. помогите пожалуйста

Автор: Гость