Найти найменьшое число которое делится на 7,а от деления на 2,3,4,5и6 дает остаток 1
Алгебра
Найти найменьшое число которое делится на 7,а от деления на 2,3,4,5и6 дает остаток 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2401 - является таким числом. 2401:7=343 2401:2=1200(1 ост) 2401:3=800(1 ост) 2401:4=600(1 ост) 2401:5=480(1 ост) 2401:6=400(1 ост)
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