Улитка ползёт со скоростью 20см/мин, черепаха со скоростью 2см/с. Кто поройдёт большее растояние: улитка за 5 минут или черепаха за 1 минуту Напешите решение плиз
Математика
Улитка ползёт со скоростью 20см/мин, черепаха со скоростью 2см/с. Кто поройдёт большее растояние: улитка за 5 минут или черепаха за 1 минуту Напешите решение плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20x5=100 см 2) 2x1=2 см 100 больше чем 2 см Ответ: наибольшее расстояние пройдет улитка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите пожалуйста мини сочинение на вопрос 1. Что в мире привлекательнее - грубая сила или собственное достоинство? Дубровский и Троекуров 2...
Математика
Алгебра
Музыка
Доклад твоя любимая группа и песня любимый композитор всё в одном написать по муз??ке. помогите пожалуйста