Улитка ползёт со скоростью 20см/мин, черепаха со скоростью 2см/с. Кто поройдёт большее растояние: улитка за 5 минут или черепаха за 1 минуту Напешите решение плиз

Математика

Улитка ползёт со скоростью 20см/мин, черепаха со скоростью 2см/с. Кто поройдёт большее растояние: улитка за 5 минут или черепаха за 1 минуту Напешите решение плиз

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