Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Графически обозначь условия выбора орфограмм на месте пропусков. Владимир оч_тился в пол_и и хотел снова попасть на дорогу. лоша_ь то в_езжала на сугро_ то пр_валивала...
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Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Графически обозначь условия выбора орфограмм на месте пропусков. Владимир оч_тился в пол_и и хотел снова попасть на дорогу. лоша_ь то в_езжала на сугро_ то пр_валивалась в яму сани поминутно опрокид_вались. Владимир старался (не)п_т_рять настоящего напр_вления. Должно было быть около полуночи. Слезы брызгнули из глаз его он поехал наудачу. П_года утизла тучи ра_ходились перед ним л_жала р_овнина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир очутился в поляне ихотел снова попасть на дорогу. лошадь то въезжала на сугроб то проваливалась в яму сани поминутно опрокидывались. Владимир старался не потерять настоящего направления. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его, он поехал наудачу. Погода утихла тучи расходились перед ним лежала равнина.
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