Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Графически обозначь условия выбора орфограмм на месте пропусков. Владимир оч_тился в пол_и и хотел снова попасть на дорогу. лоша_ь то в_езжала на сугро_ то пр_валивала...

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Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Графически обозначь условия выбора орфограмм на месте пропусков. Владимир оч_тился в пол_и и хотел снова попасть на дорогу. лоша_ь то в_езжала на сугро_ то пр_валивалась в яму сани поминутно опрокид_вались. Владимир старался (не)п_т_рять настоящего напр_вления. Должно было быть около полуночи. Слезы брызгнули из глаз его он поехал наудачу. П_года утизла тучи ра_ходились перед ним л_жала р_овнина.

Автор: Гость