|sinx|+|cosx|lt;1 розвязати нерівність
Математика
|sinx|+|cosx|lt;1 розвязати нерівність
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадратний кореньsin в 2степени(x)+квадратний корень cos в 3(степени)(x)меньше1
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