начерти два отрезка первый отрезок длинной 12 см'а второй на 8 см короче 'во сколько раз длина второго отрезка меньше длины второго?
Математика
начерти два отрезка первый отрезок длинной 12 см'а второй на 8 см короче 'во сколько раз длина второго отрезка меньше длины второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина первого 12см. Длина второго 12-8=4см 12/4=3 Ответ: в три раза второй меньше первого
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Можно ли в квадрате 4 на 4 клетки поставить 10 плюсов так чтобы в каждой строке было ??ётное число плюсов и в каждом столбце
Русский язык
Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Графически обозначь условия выбора орфограмм на месте пропусков. владимир очутился ...
Математика
Улитка ползёт со скоростью 20см/мин, черепаха со скоростью 2см/с. Кто поройдёт большее растояние: улитка за 5 минут или черепаха за 1 минуту Напе...