начерти два отрезка первый отрезок длинной 12 см'а второй на 8 см короче 'во сколько раз длина второго отрезка меньше длины второго?

Математика

начерти два отрезка первый отрезок длинной 12 см'а второй на 8 см короче 'во сколько раз длина второго отрезка меньше длины второго?

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